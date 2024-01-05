TÜGVA’dan okullarda umre vaadiyle yarışma

Haber Merkezi

İzmir'in Bornova İlçesinde bulunan Muharrem Candaş Ortaokulu’na giden ve kendilerini TÜGVA yetkilisi olarak tanıtan kişiler, öğrencilere umre ziyareti vaat etti. Ders saatleri sırasında okul yönetiminin izniyle sınıflara girerek öğrencilere TÜGVA’nın 28 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan "Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışıyor" isimli kitap okuma yarışmasının tanıtımını yapan TÜGVA’cılar öğrencilere yarışma sonunda birinci olan öğrencinin umreye götürüleceğini söyledi.

Yarışma kapsamında 5.ve 6. sınıf öğrencilerinden, “İlk namaz, Denizler Altında 20.000 Fersah, Kızıl Elma Neresi?, Tuhaflıklar Asansörü ve Muhteşem Bilim İnsanları”kitaplarını okumaları istenirken, 7.ve 8. sınıf öğrencilerine ise “Çocuk Kalbi, İstiklal Marşı'nın Tarihçesi, Anlamı ve Yorumu, Emanetdar Ayasofya, Evrendeki Son Hazine ve Kudüs'ün İkinci Fethi Selahaddin Eyyübi” kitaplarını okumaları istendi.

Konuyla ilgili Anka Haber Ajansı’na konuşan Eğitim İş 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Cangı, olaya tepki göstererek, laik ve bilimsel eğitimin örselenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.