TÜİK açıkladı: 2023'te büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı azaldı

TÜİK, 2023 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistikleri verilerini açıkladığı. Açıklanan verilere göre, bir önceki yıla kıyasla büyükbaş sayısı yüzde 2,6, küçükbaş sayısı yüzde 6,9 azaldı. Bal üretimi aynı dönemde yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 tona geriledi.

Büyükbaş hayvan sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalışla 16 milyon 583 bine, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 6,9 düşüşle 52 milyon 363 bine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bine düştü. Bu dönemde sığır sayısı yüzde 2,6 azalışla 16 milyon 421 bin, manda sayısı da yüzde 5,9 gerileyerek 161 bin 749 oldu.

KEÇİ SAYISI YÜZDE 11 GERİLEDİ

Küçükbaş hayvan sayısı ise 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin olarak hesaplandı. Koyun sayısı bu dönemde yüzde 5,9 düşerek 42 milyon 60 bin, keçi sayısı ise yüzde 11 gerileyerek 10 milyon 303 bin baş oldu.

YAŞ İPEK KOZASI ÜRETİMİ ARTTI

Bal üretimi 2023 itibarıyla yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.

Açılan tohum kutusu sayısı geçen sene, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,9 azalışla 5 bin 360 adet olarak kayıtlara geçti. Yaş ipek kozası üretimi ise aynı dönemde yüzde 14,1 artarak 78 ton oldu.