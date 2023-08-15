TÜİK açıkladı: En fazla konut satışı yapılan 20 ülke

TÜİK verilerine göre, konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den 772 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını İran, Irak ve Ukrayna vatandaşları izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞININ EN AZ OLDUĞU İLLER

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkâri, 91 konut ile Dersim oldu.

6 AYLIK DÖNEMDE AZALDI

Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA İLK SIRADA ANTALYA VAR

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 996 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 832 konut satışı ile İstanbul ve 263 konut satışı ile Mersin izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI YAPILAN ÜLKELER

Temmuz ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den 772 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 272 konut ile İran, 204 konut ile Irak ve 146 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

TÜİK verilerine göre, uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke şöyle:

1- Rusya: 772

2- İran: 272

3- Irak: 204

4- Ukrayna: 146

5- Kazakistan: 113

6- Almanya: 96

7- Azerbayan: 74

8- Kuveyt: 74

9- Suudi Arabistan: 64

10- ABD: 62

11- İngiltere: 54

12- Afganistan: 53

13- Mısır: 51

14- Çin: 39

15- Özbekistan: 36

16- Yemen: 36

17- Kanada: 34

18- Ürdün: 31

19- Pakistan: 30

20- Lübnan: 29