TÜİK açıkladı: Gazze’yi vuran İsrail’e silah parçaları satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’den İsrail’e ‘av ve spor amaçlı silahlar’ için parça gönderildiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik ani saldırılarından beri devam ediyor. İsrail’in saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 30 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail saldırıları devam ederken, Türkiye’den İsrail’e 10 Haber’den Masum Gök imzası ile yayınlanan haberde, saldırıların doruk noktasına ulaştığı kasım ayında Türkiye’den silah satışı yapıldığı belirtildi. Haberde TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’den İsrail’e yaklaşık 80 bin dolarlık silah satışı yapıldığı bilgisine yer verildi.

Haberin ardından açıklama yapan TÜİK, satışı yapılan ürünlerin silah değil silah parçası olduğunu açıkladı. TÜİK bu silah parçalarının da ‘av ve spor amaçlı’ olduğunu kaybetti.

TÜİK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“2023 yılının Ocak-Kasım döneminde İsrail’e 93. Fasıl kapsamında yapılan ihracat toplam 903 bin dolar, Kasım ayında yapılan ihracat ise 80 bin dolardır.

Haberlerde bahsi geçen silah ve mühimmata ilişkin ürünler 9303 tarifesi altındaki ‘harp amaçlı olmayan ateşli silahlar’dan, 9305 tarifesi altındaki ‘rovelver ve tabancalara ait aksam ve parçalar’dan ve 9307 tarifesi altındaki kılıç, pala, süngü benzeri ürünlerden oluşmaktadır.

Sonuç olarak Türkiye’nin İsrail’e ihraç ettiği 93. fasıl altındaki ürünler harp silahları ve mühimmatı değil, kişisel amaçlı spor av vb. amaçlı silahlar ve bunların aksam parçalarına ilişkindir.”