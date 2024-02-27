TÜİK açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu

TÜİK tarafından beklenen rapor açıklandı. TÜİK verilerine göre il olmaya aday görülen 25 ilçe belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki il ve ilçelerle ilgili kritik raporunu açıkladı.

TÜİK verilerine göre Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.

Türkiye’de bazı ilçeler, nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterlerle il olmaya hak kazanıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki ilçeler, birçok ilden daha fazla nüfusa sahip. Ancak il olmak için sadece nüfus yeterli değil. İlçelerin bağlı oldukları il merkezlerine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşulları, altyapısı, kültürel ve tarihi değerleri de önemli rol oynuyor.

8 KRİTER

Yapılan çalışmaya göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor.

Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kriterler arasında.

TÜİK verilerine göre bu kriterleri taşıyan ilçeler şöyle:

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

Siverek, Urfa Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

1989'da, ilçe olan Aksaray'ın il yapılmasının ardından 1999'a kadar 14 ilçeye daha bu statü verildi ve Türkiye'deki toplam il sayısı 67'den 81'e çıktı. Son 25 yılda herhangi bir ilçe il yapılmadı.