TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi yılın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu. Endeks yükselmesine rağmen yılın en düşük seviyesinde kaldı.

Güncel 21.09.2023 10:18 Giriş: 21.09.2023 10:18

Güncelleme: 21.09.2023 10:25 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA