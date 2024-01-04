TÜİK eliyle ‘açlık’ dayatılıyor

TÜİK verileri baz alınarak yapılacak zam oranları tepki çekti. Emekli sendikaları, kök maaşı 7 bin 500 TL’den düşük emeklilerin sıfır zam alacağını hatırlattı. KESK "Sefalet koşulları dayatılıyor" diyerek TÜİK’i protesto etti.

Ekonomi Servisi

Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından emeklilere yapılacak zam konusunda uçurum oluştu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 37,57, memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapılacak.

TÜİK'in ilan ettiği 2023 yılı enflasyon verileriyle birlikte 2024 memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşına temmuz ayında refah payı ve seyyanen ödemeler hariç yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Aralık enflasyonunun yüzde 2,93 civarında gerçekleşmesiyle, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı alacağı ve yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte alacağı kümülatif zam yüzde 49.25'e ulaştı. En düşük memur maaşı 22 bin liradan 32 bin 840 lira seviyesine çıkacak. Memur maaşlarına temmuzda yapılan 8 bin 077 TL seyyanen zam, ocaktan itibaren 12 bin 055 TL'ye çıkacak. Memurların maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49,25 oranında artırılacak. Bu tutara 12 bin 055 TL ilave edilecek.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam yapılıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı 37,56 zam oldu. Zam oranı çoğunluğu en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 TL ücretle hayata tutunmaya çalışan emeklileri hayal kırıklığına uğrattı. Yeni bir düzenleme yapılmadığı taktirde kök aylığı 7 bin 500 TL'nin altında olan milyonlarca emekli neredeyse aynı maaşı almaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olanlar ile ilgili bir düzenleme üzerine çalışıldığını açıkladı. En düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye çıkarılması konusunda çalışma yapıldığı öne sürüldü. Ancak buna ilişkin yasal düzenleme hayata geçirilmedi. Enflasyondan aynı oranda etkilenen memur emeklileri ve diğer emeklilere farkı oranlarda zam yapılması ayrımcılık tepkilerine yol açtı. Adaletsiz zam yüzünden 10 bin TL alan iki emeklinin arasında aylık bin 300 lira fark oluşacak.

BEDELLİ 182 BİN 608 TL

Zam oranlarının belli olmasıyla milletvekili, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımı yükseldi. Milletvekillerinin maaşı 230 bin TL olurken bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan 182 bin 608 TL'ye çıktı.

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ZAM ORANLARI

2023 enflasyonu: %64,77

Memur zammı: %49,25

Asgari ücret zammı: %49

SSK-Bağkur emeklisi: %37,57

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SENDİKALARDAN BÜYÜK TEPKİ

Sendikalar enflasyonun çok altında kalan maaş zamlarına tepkili. KESK Adana Şubeler Platformu, memur ve emekli maaşlarını belirleyen enflasyon rakamlarına TÜİK önünde yaptığı eylemle tepki gösterdi. Platform Dönem Sözcüsü Erol Eren, resmi enflasyon rakamları ile her gün daha fazla yoksullaştırılmaktan bıktıklarını ifade ederek “İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli iş, adil bir vergi sistemi için birlikte mücadele edelim” dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen "Eğer zam yapılırken kök maaşlar baz alınırsa bir çok işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşlarında yine sıfır artış olacaktır. Umarız bunu denemezler" diyerek tepki gösterdi. Ergen, "TÜİK, iktidarın emeklilerin ve çalışanların emek değerlerini değersizleştirip, maaş artışlarını düşük tutmanın bir aparatıdır. Emeklilerin enflasyondan kaynaklı hak kaybı yüzde 96,69 u bulmuştur. Emeklilerin kayıplarının telafisi için en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir" dedi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) yaptığı açıklamada "TÜİK'in verilerine bağlı yapılan zam oranları; gerçek enflasyon verileri, açlık/yoksulluk sınırları, alınacak vergiler ve yeni yıl ile başlayan zam dalgası düşünüldüğünde açıkça hak gaspı niteliğindedir. Emekli Sandığı ile SSK ve Bağ-Kur emekli hekim aylıkları arasındaki eşitsizliği de derinleştirecek bu oranlar kabul edilemez" denildi. TTB, "Sağlıklı-güvenceli bir gelecek için hep birlikte mücadeleyi büyütelim" çağrısı yaptı.