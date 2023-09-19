TÜİK'i eleştiren sendikacılara dava

Ekonomi Servisi

Açıkladığı verileri "gerçeklerden uzak" olarak değerlendirip TÜİK'i protesto eden Birleşik Kamu İş'in 5 yöneticisi hakkında 4,5'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun üyeleri, geçen yıl 9 Haziran'da enflasyon oranlarını protesto etmek için TÜİK önünde açıklama yapmak istedi. Genel Başkan Mehmet Balık’ın da aralarında bulunduğu 5 sendikacı yaka paça gözaltına alındı. Olay sonrası Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 sendika yöneticisi hakkında 4,5'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Sendika yöneticileri, bugün Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Sendikadan yapılan açıklamada, TÜİK'in hesaplama yöntemleri eleştirilerek, davanın TÜİK tarafından açlığa mahkûm edilenlerin davası olduğu belirtildi. Açıklamada "TÜİK’in itibarı, çarşı-pazarda geçek enflasyonu yaşayan emekçiler nezdinden sıfırlanmıştır. Çünkü memuru, emekliyi, işçileri ve asgari ücretlileri açıkladığı oranlarla açlığa sürüklemiştir. Bu dava, hepimizin davasıdır. Ama her şeyden önemlisi, TÜİK’e karşı milyonların ekmek davasıdır" denildi.