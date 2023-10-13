TÜİK: İçme sütü üretimi bir yılda yüzde 7,9 azaldı

TÜİK verilerine göre, ağustosta ticari işletmelerin topladığı inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 823 bin 967 ton oldu. Zincir marketlerde fiyatı 45 liraya kadar çıkan içme sütü üretimi de bir yılda yüzde 7,9 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına iliştin süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini bugün yayınladı.

Buna göre, temmuz ayında 835 bin 878 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ağustos ayında yüzde 1,4 azalarak 823 bin 967 ton oldu.

İçme sütü üretimi de son bir yılda yüzde 7,9 düştü.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,0 artışı ifade etti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE DE YÜZDE 2,2 GERİLEDİ

Bir önceki ay 102 bin 203 ton olan içme sütü üretimi ağustos ayında yüzde 9,1 artarak 111 bin 497 ton olarak gerçekleşti.

Ancak içme sütü üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 düştü. İçme sütü üretimi ocak--ağustos öneminde de yüzde 2,2 azaldı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yoğurt üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 9,1 ve ayran üretimi yüzde 5,5 arttı.

Ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 7,2 ve yoğurt üretimi yüzde 3,4 artış kaydetti. Tereyağı üretimi ise yüzde 11,7 geriledi.