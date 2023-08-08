TÜİK: Temmuzda en yüksek reel getiriyi BIST 100 sağladı

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerine göre, temmuzda en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı BİST 100 endeksi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının BIST 100 endeksi olduğunu duyurdu.

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerini açıkladı. Buna göre; temmuzda en yüksek aylık getiriyi yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 10,50, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranlarıyla BIST 100 endeksi sağladı. Yİ-ÜFE ile euro yüzde 7,75, dolar yüzde 5,45 ve külçe altın yüzde 5,23 oranlarında reel getiri sağladı.

Mevduat faizi (brüt) yüzde 5,85 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 9,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 6,51, dolar yüzde 4,24 ve külçe altın yüzde 4,02 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 6,93 ve DİBS yüzde 10,60 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Euro, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile yüzde 19,18, TÜFE ile yüzde 21,47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 16,53, TÜFE ile yüzde 14,93 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre Euro, Yİ-ÜFE ile yüzde 21,40, TÜFE ile yüzde 17,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,81 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 81,52, TÜFE ile yüzde 77,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.