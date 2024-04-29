TÜİK'ten utandıran veriler: 15 yaşından küçük 147 çocuk doğum yaptı

Türkiye'de doğum istatistikleri verilerine göre; 2022'de 15 yaşından küçük 147 çocuk doğum yaptı. 16-17 yaş grubunda 10 bin 471, 18-19 yaş grubunda ise 38 bin 335 'evlilik' gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) karşılıklı yaş grupları evlenme verilerine göre, geçen yıl 565 bin evlilik gerçekleşirken, son 10 yılda 16-19 yaş grubundaki 441 çocuk, 45 yaş ve üstündeki erkekle evlendirildi.

16-17 yaş grubunda 10 bin 471, 18-19 yaş grubunda ise 38 bin 335 evlilik oldu.

2023'te 16-17 yaş grubunda 706, 18-19 yaş grubunda ise 5 bin 657 erkek evlendi.

Kız çocuklarında ise 16-17 yaş grubunda 10 bin 471, 18-19 yaş grubunda 38 bin 335 evlilik oldu.

HER YIL BİNLERCE ÇOCUK 'ANNE' OLUYOR

Türkiye'de 18 yaş altı çocukların evliliklerinde yıllara göre düşüş yaşandı ancak her yıl binlerce çocuk 'anne' oluyor.

Doğum istatistikleri verilerine göre 2022'de 15 yaşından küçük 147 çocuk 'anne' oldu. 15-17 yaş grubunda ise 7 bin 42 doğum gerçekleşti.

Yaş grubuna göre doğum istatistiklerinde 2013-2022 yıllarında 15 yaşından küçük 2 bin 578 çocuk anne oldu.

Yıllara göre, 15 yaşından küçük ve 15-17 yaş aralığında doğum yapanların sayısı şöyle:

2013 yılında 15 yaşından küçük 449,15-17 yaş aralığında 21 bin 967,

2014'te 15 yaşından küçük 436, 15-17 yaş aralığında 20 bin 682,

2015'te 15 yaşından küçük 321, 15-17 yaş aralığında 18 bin 841,

2016'da 15 yaşından küçük 309, 15-17 yaş aralığında 17 bin 99,

2017'de 15 yaşından küçük 295, 15-17 yaş aralığında 15 bin 282,

2018'de 15 yaş aralığında 211, 15-17 yaş aralığında 12 bin 114,

2019'da 15 yaşından küçük 171, 15-17 yaş aralığında 10 bin 74,

2020'de 15 yaşından küçük 121, 15-17 yaş aralığında 8 bin 251,

2021'de 15 yaşından küçük 118, 15-17 yaş aralığında 7 bin 176,

2022'de 15 yaşından küçük 147, 15-17 yaş aralığında 7 bin 42 kişi doğum yaptı.