TÜİK verileri: Beyaz et üretimi azaldı, süt üretimi arttı

TÜİK'e göre, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tavuk eti üretimi yüzde 4,4 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 13,0 azaldı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 ekim ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi ve Süt ve Süt Üretimi verilerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 4,4, hindi eti üretimi yüzde 13 azaldı.

Türkiye genelinde ekimde 204 bin 65 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 1,4, aylık bazda yüzde 6,6 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi ise ekimde aylık bazda yüzde 4,4, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,8 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 833 milyon 559 tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 0,7 artışla 112 milyon 144 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 3,5 yükselişle 3 bin 962 ton oldu.

SÜT ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarında ise, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı, Ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.