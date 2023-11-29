TÜİK verileri: Ekonomiye güven kasımda geriledi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ekonomiye güven kasımda azaldı. Ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 95,3 değerini aldı. Endeksin 100'den küçük olması ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi ekimde 96,5 iken, kasımda yüzde 1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı.

EN ÇOK DÜŞÜŞ HİZMET SEKTÖRÜ GÜVENİNDE

Bir önceki aya göre kasımda tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 103,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.