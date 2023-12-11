TÜİK verileri: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 21.3 oldu

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik, ekimde yüzde 8,5 seviyesine geriledi. Geniş tanımlı işsizliği ifade eden atıl işgücü oranı ise ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 21.3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de işsizlik, ekimde yüzde 8,5 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.8 iken kadınlarda yüzde 31.6 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 16.3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 16.3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13.8, kadınlarda ise yüzde 21 olarak tahmin edildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 21.3

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 21.3 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13.7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 16.6 olarak tahmin edildi.