TÜİK verileri: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22.7 oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 'geniş tanımlı işsizlik' sayısını belirten atıl işgücü oranı yüzde 22,7 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 18 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.6 iken kadınlarda yüzde 12.9 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0.5 puan artarak yüzde 48.4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.7 iken kadınlarda yüzde 31.5 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 18

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 18 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.2, kadınlarda ise yüzde 23.1 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 44.5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44.5 saat olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 22.7

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalış ile yüzde 22,7 oldu.