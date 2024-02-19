TÜİK verileri: Gerçek işsizlik son çeyrekte arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan ve 'gerçek işsizlik' oranını gözler önüne seren atıl işgücü oranı, geçen yılın son çeyreğinde 0,4 puanlık artış ile yüzde 22,9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 8,8 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 70 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 22,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişiye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 1 puanlık düşüşle yüzde 15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,7 kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22,9 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 22,9 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,0 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.