TÜİK verileri: Sektörel güven perakendede düştü

TÜİK, ocak ayına ilişkin güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı.

TÜİK verileirne göre, ocak ayında güven endeksi perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azalırken, hizmet sektöründe yüzde 4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini bugün açıkladı.

Açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi bir önceki aya göre arttı.

Hizmet sektöründe yüzde 4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerine ulaştı.

İnşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.