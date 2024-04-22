TÜİK verileri: Tüketici güveninde artışa rağmen tablo kötümser

TÜİK, niasn ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Tüketici güven endeksi, nisanda, aylık bazda yüzde 1,4 artarak 80,5 oldu. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda, marta kıyasla yüzde 1,4 arttı. Geçen ay 79,4 olan endeks, bu ay 80,5 oldu. Artışa rağmen tüketici güveninin 100'den küçük olması kötümser tabloya işaret ediyor.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, martta 66,6 iken nisanda yüzde 2,3 azalışla 65'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, martta 78,9 iken nisanda yüzde 5 artış göstererek 82,9 olarak tespit edildi.

Geçen ay 74,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 4,4 yükselişle bu ay 78,1 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise martta 97 iken nisanda yüzde 1,2 azalarak 95,8 oldu.

ENDEKSİN 100'DEN KÜÇÜK OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor. Nisan ayındaki yüzde 80,5'lik endeks değeri de tüketicinin güven konusunda hala kötümser olduğunu gösteriyor.