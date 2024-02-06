TÜİK verilerinin ardından TCMB'den 'enflasyonda zayıflama' mesajı

Merkez Bankası, dün TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı. Yayımlana raporda, "Ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından, izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Merkez Bankası, enflasyonun ocak ayında gerçekleşen yükseliş sonrasında ana eğiliminin zayıflayacağı yönünde değerlendirmede bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı enflasyon verilerinin ardından ocak ayına ilişkin "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı.

Rapora göre, ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı, maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken yıllık üretici enflasyonu yatay seyretti.

Ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendiriliyor.

TÜFE'DE ÖNCEKİ AYLARA GÖRE ARTIŞ

Geçen ay tüketici fiyatları yüzde 6,70 yükselirken, yıllık enflasyon 0,09 puan ile sınırlı bir oranda artarak yüzde 64,86 oldu. Ocakta doğal gazın aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,23 puan, yıllık enflasyona etkisi ise 0,35 puan olarak gerçekleşti.

Mevsimsellikten ve doğal gaz etkisinden arındırılmış tüketici enflasyonunda geçen aylara kıyasla artış gözlendi.

Bu dönemde, B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,34 ve 0,16 puan azalarak yüzde 67,68 ve yüzde 70,48 oldu.