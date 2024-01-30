TÜİK yoksulluk verilerini açıkladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de yoksulluk oranı 2023'te 0,5 puan azalarak yüzde 13,9 oldu. Verilere göre, hanelerin yüzde 39,2'si iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını ve yüzde 19,5'i evin ısınma ihtiyacını ekonomik olarak karşılayamıyor.

Türkiye'de 2023'te eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert ortalama gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı yüzde 13,9 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 yılı anket sonuçlarına göre sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1,7 puan azalarak yüzde 12,3 olarak hesaplandı.

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert ortalama gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2023'te 0,5 puan azalarak yüzde 13,9 oldu.

Ortalama gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise son yılda 0,1 puan artarak yüzde 21,7 olarak tespit edildi.

GÖRELİ YOKSULLUK ORANI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK BÖLGELER

Hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranı en yüksek bölgeler yüzde 16,1 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), yüzde 14 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve yüzde 13,9 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük bölgeler ise yüzde 4,8 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), yüzde 7,1 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve yüzde 8 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) olarak belirlendi.

YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA ORANI YÜZDE 31

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin oranı yüzde 31 oldu. Bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda yüzde 39,7, 18-64 yaş grubunda yüzde 28, 65 yaş ve üstü yaş grubunda ise yüzde 26,6 olarak tahmin edildi.

KİRA ÖDEYEMEYENLEİRN ORANI YÜZDE 15,1

Oturulan konuta sahip olanların oranı bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak 2023'te yüzde 56,2 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 27,8, lojmanda oturanların oranı yüzde 0,9, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,1 olarak belirlendi.

Nüfusun yüzde 32,6'sı konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşarken, yüzde 32'si sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri gibi problemlerle, yüzde 19,8'i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlarla karşılaştı.

TAKSİT VEYA BORÇLARI OLANLARIN ORANI YÜZDE 58

Bir önceki yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 1,4 puan azalarak yüzde 58'e geriledi. Nüfusun yüzde 5,7'sine bu ödemeler yük getirmezken, yüzde 14,9'una çok yük getirdi.

Konut masraflarının çok yük getirdiği hanelerin oranı 0,3 puan artarak yüzde 17,5 olurken, bu masrafların biraz yük getirdiği hanelerin oranı 8,8 puan artarak yüzde 66,5'e yükseldi. Konut masraflarının yük getirmediğini belirten hanelerin oranı bir önceki yıla göre 9,2 puan azalışla yüzde 15,9 hesaplandı.

TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYOR

Hanelerin yüzde 58,8'in evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 39,2'sinin iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, yüzde 31,8'inin beklenmedik harcamaları, yüzde 19,5'inin evin ısınma ihtiyacını, yüzde 64,2'sinin eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını ifade etti.