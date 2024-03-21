Tüketicinin güveni kalmadı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala tüketici güven endeksi 79,4’e kadar geriledi. Endeksin gerilemesi; ekonomik krizin derinleştiği, halkın daha fazla yoksullaştığı ve gelirlerin azalmasıyla yaşamın zorlaştığı anlamı taşıyor.

Ekonomi Servisi

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, tüketicinin ekonomi yönetimine güveni kalmadı. Tüketici Güven Endeksi mart ayında 79,4 oldu. Endeksin 100'den düşük olması kötümserliği gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay yaptığı anketle "tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerini" ölçüyor. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

BEKLENTİ KÖTÜLEŞTİ

TÜİK'in dün açıkladığı güven endeksi mart ayında 79,4 değerini aldı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks martta 66,6 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 74,9 oldu. Endeksin giderek aşağı doğru inişi, ekonomik krizin derinleştiği, halkın daha fazla yoksullaştığı, gelirlerinin azalmasıyla yaşamın zorlaştığı ve zorunlu olmadıkça harcama yapmayacağı anlamına geliyor. Son 20 yılın seçim sonuçları ile tüketici güven endeksi karşılaştırıldığında dikkat çekici bir sonuç ortaya çıkıyor. AKP'nin oylarını yükselttiği seçimlerde güven endeksinin 90 ve üzerinde olduğu görülürken, AKP'nin istediğini alamadığı dört seçimde ise bu değerin 90'ın altında kaldığı görülüyor.

Son 4 yerel seçime bakıldığında ise endeks değerinin düşmesiyle AKP oylarının da gerilediği görülüyor. Güven endeksinin 104,9 değerini aldığı 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yüzde 41,67 oy alan AKP, İstanbul ve Ankara dahil birçok büyükşehir belediyesini kazandı. Endeks değerinin 76,9'a gerilediği 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AKP'nin oyu yüzde 38,39'a kadar geriledi. Endeksin yüzde 92,47'e yükseldiği 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AKP'nin oyu yüzde 42,87'ye kadar yükseldi. Endeksin 81,1 düştüğü 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP oyunu yüzde 44,33'e yükseltmesine karşın İstanbul ve Ankara dahil birçok büyükşehir belediyesini kaybetti.