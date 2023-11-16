Tüm e-ticaret şirketleri mercek altında

Rekabet Kurumu, Türkiye’nin en çok ürün satan e-ticaret şirketleri Amazon, Hepsiburada ve Trendyol hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını genişleterek, tüm e ticaret şirketlerini mercek altına aldı.

Rekabet Kurumu, Türkiye’nin en çok ürün satan e-ticaret şirketleri Amazon, Hepsiburada ve Trendyol hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını genişleterek, tüm e ticaret şirketlerini mercek altına aldı.

Rekabet Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ (Hepsiburada), DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu'nun açıklamasında, konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir” denildi.

VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ

Bir şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın detayları ise şöyle:

"Ünlü bir markanın ürünü Hepsiburada e-ticaret şirketinde kampanyalı olarak satışa sunuldu. Ancak markanın belirttiği kampanyalı fiyatla, satışa sunulan fiyat arasında fark olunca vatandaş şikayette bulundu. Ticaret Bakanlığı bunun üzerine Rekabet Kurumu’na konunun incelenmesi talimatını verdi.

TÜM FİRMALARA GENEL İNCELEME

Üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre, inceleme şikayet ile başlayıp genel bir soruşturmaya dönüştü. Herhangi bir firma gözetmeksizin tüm e-ticaret şirketlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.