Tüm Emeklilerin Sendikası Mehmet Şimşek'i eleştirdi, emeklileri 1 Mayıs'ta meydanlara çağırdı

Tüm Emeklilerin Sendikası, 1 Mayıs'ta bütün emeklileri meydanlara çağırdı. Emeklilerin Hazine ve Maliye Bakanı'na en iyi yanıtı vereceğini belirten Sendika, Şimşek'in politika tercihlerini sermayeden yana kullandığını ifade etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bütün emeklileri meydanlara çağırdı. Sendika'nın açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, emeklilerin aylıklarının artırılmasına yönelik çağrılara verdiği yanıtlar da eleştirildi.

Mehmet Şimşek 3 yılda elde edilecek finansmanın büyük kısmını sermaye için kullanacağını belirtilerek şöyle denildi:

"Mehmet Şimşek’e göre % de kaç faizle borçlanınca, ne tavizler verince gelecek nesiller ipotek altına

girmiyor bilmiyoruz ama Dünya Bankası’ndan borç almanın emeğiyle geçinenler için yoksullaşma,

sefalet, kemer sıkma anlamına geldiğini kendi mücadele ve deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz."

Mehmet Şimşek'in politikalarının gelecek nesilleri ipotek altına aldığını belirten Tüm Emeklilerin Sendikası, "Biz emekliler emekten yana bir ülke için, bugünümüz ve hepimizin geleceği için, onurlu bir yaşam

sürmek için mücadele etmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verdi.