Tüm Emeklilerin Sendikası’na yönelik kapatma davası: “Ankara'da hakimler var demek istiyoruz"

Tüm Emeklilerin Sendikası'na yönelik 17 Ekim Salı (yarın) görülecek olan kapatma davasına dair yaptığı sendika tarafından açıklama yapıldı. Kapatma işleminin Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Ankara'da hakimler var demek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tüm Emekliler Sendikası’na yönelik kapatma davası yarın (17 Ekim Salı) görülecek.

Ankara Valiliği’nin şikayeti ile açılan kapatma davasına yapılan basın açıklamasında 2021 yılında Tüm Emekli Sen adıyla var olan sendikanın da kapatıldığı hatırlatıldı.

Sendika kurma hakkının Anayasa ile güvence altına alındığına dikkat çekilen açıklamada, kapatma davasının hukuki değil, siyasi bir dava olduğu aktarıldı.

Sendikanın bir kez daha kapatılma durumuna da değinilen açıklamada iç hukuk yollarının tükenmesi durumunda hukuk mücadelesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) sürdürüleceği belirtildi.

“Her şeye rağmen Ankara'da hakimler var demek istiyoruz” denilen açıklamada 17 Ekim’de görülecek olan sendika kapatma davasının mahkeme heyeti tarafından ret edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Emeklilerin örgütlenmesi yine engellenmek isteniyor. 2021 Ekim ayında o zamanki adımızla Tüm Emekli Sen iktidarın baskısıyla yargı tarafından kapatılmıştı. 30 Kasım 2022'de Tüm Emeklilerin Sendikası adıyla yeniden kurulduk. Aradan 4 ay geçtikten sonra, Ankara Valiliği bize yine dava açtı. Daha bir yılımız dolmadan yarın, yani 17 Ekim'de yine kapatma istemiyle yargılanacağız.

Oysa biz emeklilerin yararına çalışan bir sendikayız. Emekli ve yaşlı vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mücadele ettik. Ülkemizin demokratikleşmesi için mücadele ettik. Emekli vatandaşlarımızın açlığa mahkum edilmesine karşı çıktık. Hak ve hukukun tesisini istedik. Yokluğa, yoksulluğa karşı çıktık. Emeklilerimizin sosyo-kültürel aktivitelere katılmalarının sağlanmasını istedik. Gerentoloji hizmetlerinden yararlanmasını istedik. Bil cümle emekli vatandaşlarımıza kaliteli yaşlanmanın sağlanmasını istedik.

“EMEKLİYE 5 BİN LİRA YOKSULLUĞA ÇARE DEĞİLDİR”

Erdoğan'ın emeklilerin bir bölümüne, çalışan emeklileri dışında tutarak, Kasım ayı içinde bir defaya mahsus olarak 5000 lira verileceği açıklaması hem adaletsizdir, hem de emeklilerin yoksulluğuna çare olması mümkün değildir. Bu pervasız uygulama emeklilerin yeterince örgütlenememiş olmasının da bir sonucudur. Oysa yeterince örgütlü emekli topluluğu olsaydık, emeklilerin bu şekilde onuruyla oynanamazdı. Bir tür sadaka verilmeye kalkılamazdı. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Emeklilerle oynamayın. Seçimlere endekslenmiş sadakalarla emeklileri yönetememe bedbahtlığından vazgeçin.

“DAVA AÇILACAKSA ADRES BELLİDİR”

Yoksulluğa boğdukları yetmezmiş gibi, emeklilerin yoksulluğa, ölüme mahkum edilmesi yetmezmiş gibi bir de sendikamıza saldırılmasını, kapatma davaları açılmasını asla kabul etmiyoruz. Her vatandaşın iyi yaşama hakkı vardır. İyi yaşamak için demokratik ve barışçıl olmak kaydıyla her vatandaşın örgütlü veya örgütsüz mücadele etme hakkı vardır.

Şu an Türkiye'de emeklilerin bırakalım iyi yaşadıklarını, bırakalım yoksul yaşadıklarını, açlık sınırı altında sürünüyorlar. Bu ayıp iktidarındır. Dava açılacaksa adres bellidir. O adresin emekli sendikaları olmadığı kesindir.

“BU DAVA SİYASİDİR”

Bizim kapatılmamız için hukuku dolanan yargıya, yargıçlara seslenmek istiyoruz. Anayasanın 90. Maddesi açıktır. İmzacısı olunan uluslararası sözleşmelerin iç hukukta düzenlenmemiş olması veya çelişmesi durumunda, uluslararası sözleşmeler esas alınır.’

Türkiye Uluslararası sözleşmelerin ilgili maddelerinde ‘herkesin sendika kurabileceği’ maddelerine imza atmıştır. Kanunlar anayasanın üstünde olmadığı kesindir. O halde yargı anayasanın 90.maddesini uygulayıp, kapatma davasını ret etmelidir. Çünkü bu dava hukuki değil siyasidir. Hakimlerin baskılara direnmesini bekliyoruz.

“ANKARA’DA HAKİMLER VAR DEMEK İSTİYORUZ”

Ülkede demokratikleşmede bahsedenlerin, sivil anayasadan bahsedenlerin önce anayasayı uygulamaları gerekir. Bizi kapatmak anayasaya aykırıdır. Kapatırsanız itirazlarımızı yapacağız. İtirazlarımız, iç hukukta karşılık bulmazsa, Anayasa Mahkemesi’ne, o da olmazsa AİHM’e kadar gideceğiz. Yine olmazsa sendikamızı yeniden kuracağız.

Biliyoruz ki; vazgeçildiğinde kaybedilir. Biz asla vazgeçmeyeceğiz. Her şeye rağmen Ankara'da hakimler var demek istiyoruz. 17 Ekim'de yargının sendikamız lehine karar vererek kapatma davasını ret etmesini bekliyoruz.”