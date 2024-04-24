Tüm kentler çocuklarla şenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 81 ilde coşkuyla kutlandı. Başkent’te çocuklar Anıtkabir’e koştu. Tüm kentler renkli gösterilere sahne oldu.

Haber Merkezi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Anıtkabir yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, Atatürk’e saygı duruşunda bulunarak, Anıtkabir’i gezdi. Kırmızı beyaz renklerde giyinen çocuklar bayrak taşıdı. Birçok kentte stadyumlarda çocuklar gösteriler sundu. Taksim’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pek çok ülkeden gelen çocuklarla birlikte coşkuyla kutlandı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İzmir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. Kentin çeşitli bölgelerindeki okullardan gelen çocukların renkli gösterileriyle bayram şenlik havasında geçti. Van’da bisiklet topluluğu kuran öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi. Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı’ndaki törende, halk oyunları gösterisi sunuldu. Manisa’da da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, öğrenciler halk oyunları ve cimnastik gösterileri sundu. Hatay’ın Antakya ilçesinde, hastanede tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Edirne’deki kutlamalar kapsamında çocuklar, kurulan stantlarda spordan sanata, resimden müziğe hünerlerini sergiledi. Okullar, halk oyunları gösterileri yaptı. Yüz boyama, ebruli, çeşitli spor etkinliklerini yapıldı.

VOSVOSLA 23 NİSAN KONVOYU

Ankara Keçiören’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında farklı renklerdeki 35 klasik vosvos otomobil konvoy oluşturdu. Konvoy, cadde ve sokaklarda tur attı.