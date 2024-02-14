Tüm ülke maden sahası

Ülkenin irili ufaklı tarım arazileri ve ormanlık alanlar bir bir maden sevdasına kurban edildi. Ağustos 2023-Ocak 2024 arasında toplamda 1046 alan maden sahası olarak ihaleye çıkarıldı.

Havva Gümüşkaya

Erzincan-İliç’teki tüm uyarıları rağmen önlem alınmayan Çöpler Altın Madeni’nde beklenen facia dün meydana geldi. 2021’de 50 ton siyanürlü suyun sızmasına karşın kapatılmayan, kapasite artırımına onay verilen madende toprak kaydı. Toprak altında kalan dokuz işçiden ise hâlâ haber alınamıyor.

Göz göre göre gelen facia, ülkenin dört bir yanındaki ihaleye açılan alanları akıllara getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşler İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) sitesinde yer alan duyurularda ülkenin irili ufaklı tarım arazileri ve ormanlık alanların bir bir maden sevdasına kurban edildiği görülüyor .

MAPEG’in sitesinde yer alan verilere göre, Ağustos 2023 - Ocak 2024 döneminde düzenlenen 4 ayrı ihale ile ülkenin tarım ve ormanlık alanları rant projelerine açıldı.

Toplamda 1046 alan maden sahası olarak ilan edildi. İhaleye çıkarılan alanların toplam büyüklüğü 426 bin 939 hektar oldu. İhaleye açılan alanlardan 3’ü için iptal kararı verilirken 3’ü de ileri tarihe ertelendi.

Not: Görseldeki haritada sarı renkli işaretli alanlar Ağustos 2023-Ocak 2024 döneminde ihaleye açılan maden sahalarını gösteriyor.