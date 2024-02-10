Tüm yük vatandaşın omzuna yüklenecek

Ekonomik krizle baş edemeyen yurttaş kredi kartlarına yöneldi. TCMB Başkanı’nın işaret ettiği “kredi kartı tedbirleri” hayata geçerse yurttaş daha da zorlanacak.

Oğulcan AYDIN

Kasım ayından bu yana kredi faizlerini sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemler tutarı 2 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre yüzde 17 artışla 240,9 milyar TL seviyesine yükseldi.

İktidarın yanlış ekonomi politikaları sebebiyle yurttaş, zaruri ihtiyaçlarını dahi kredi kartı ile karşılıyor. Yılın ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında TCMB Başkanlığı’na yeni atanan Fatih Karahan’dan kredi kartlarına ilişkin düzenleme yapılacağı yönünde açıklamalar geldi. Açıklamaların ardından “enflasyonla mücadele” adı altında kredi kartı kullanımına yönelik bazı tedbirlere başvuracağı iddia edildi.

Alınması muhtemel tedbirler arasında kredi kartı limitlerinin düşürüleceği öngörülüyor. Asgari ödeme tutarının artırılması gibi düzenlemeler ile bunun önüne geçilerek kredi kartı kullanım oranı azaltılmaya çalışılacak. Kart kullanımının yanı sıra taksitlere sınırlama getirileceği, asgari ödeme tutarlarının ise artırabileceği gösterildi.

DAR GELİRLİ ZORLANACAK

Ekonomist Cem Başlevent yapılması öngörülen kredi kartı düzenlemesinin dar gelirli yurttaşı derinden etkileyeceğini ve zor zamanların ortaya çıkacağını ifade etti. Başlevent şunları aktardı: “Ekonomi yönetiminde yapılan hataları vatandaş ödeyecek. 14–28 Mayıs genel ve başkanlık seçimleri öncesinde çok düşük faizlerle insanlara sahte cennet yaşatıldı. Genişlemeci politika uygulandı. İnsanların bol bol tüketmesi ve alım gücüne sahip olduğu algısı yaratılmaya çalışıldı ve başarılı olundu. Şu an ise bunun sürdürülebilir olmadığı görüldü. Yerel seçimden sonra bir kademe daha artıracaklar. Geliri yetersiz olup kredi kartı taksit imkânları ve geciktirme faizleri ile tüketim yapan dar gelirlileri zorlayacak. Dar gelirliler iyice kemer sıkmak zorunda kalacak.”

Mevcut ekonomi formülünün seçime kadar olan süreçle sınırlı olacağını belirten Başlevent, “2023’ten itibaren kredi kartı faizlerine üst sınır getirdiler, sabitlediler. Politika faizi ve mevduat faizleri ne kadar yükselirse yükselsin kredi kartı faizleri bu olacak dediler. Bu aslında enflasyonla mücadeleyi zorlaştıran bir karar. Faizler ne kadar yükselirse yükselsin, vatandaşın yani geniş kitlelerin büyük hacimlerde yaptıkları harcamalarda sabitleyerek faizi tüketimi teşvik etmiş oluyorsunuz. Benim tahminim yerel seçim sonrası bu sınırı yükselteceklerdir. Böylece talebi kısıtlayıp enflasyonla mücadeleyi daha sıkı hale getirecekler. Tedbirler yerine başka yöntemler de uygulanabilir. İktidar hataların bedelini vatandaşların sırtına yükleyerek kolaycılığa kaçıyor” diye konuştu.