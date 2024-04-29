Tüm yurttaşları göreve çağırıyoruz

Bilge Su YILDIRIM

İstanbul’un üç farklı noktasında emek ve meslek örgütleri, geçmiş 1 Mayıs kutlamalarında yaşamını yitirenleri andı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin gerçekleştirdiği anmaların ilki Kazancı Yokuşu’nda gerçekleşti. Anma programı Şişhane ve Kadıköy’de devam etti. Anmalarda hayatını yitilenler için karanfil bırakılırken bu seneki 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanılacağının altı çizildi.

İlk olarak söz alan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu 1 Mayıs’ta tüm işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak isteyen herkesi, bir elinde karanfil, bir elinde bu mahkeme kararıyla Taksim’e yürümeye çağırıyoruz” dedi.

Çerkezoğlu, sözlerini “Anayasa Mahkemesi kararına sahip çıkmak anayasaya sahip çıkmaktır, anayasal düzene sahip çıkmaktır, memlekete sahip çıkmaktır. Tüm işçi emekçileri, tüm sınıf kardeşlerini göreve çağırıyoruz” diyerek sonlandırdı. Çerkezoğlu’nun ardından söz alan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise “Biz emekçiler biliyoruz ki yoksulluğumuzun sebebi yoksul mülteciler değil; yolsuzluk, rant ve savaş politikalarıyla, savaş üzerine kurulmuş ekonomik politikalarla bizi yoksulluğa mahkûm eden siyasi iktidarlardır” şeklinde konuştu.

SORUMLULAR EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 1 Mayıs 1977’deki katliamın sorumlularının sonraki yıllarda yaşanan katliamların da müsebbipleri olduğunu vurguladı. Koramaz, şöyle konuştu: “Bundan 47 yıl önce bu sokakta onlarca arkadaşımız aramızdan aldılar. Bu katliamın sorumluları emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileridir, kontrgerilladır. 1977’nin failleri aynı zamanda Sivas’ın failleridir, Maraş’ın failleridir; Suruç’un, 10 Ekim’in failleridir.”

Ardından 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda buluşma çağrısında bulunan Koramaz, "47 yıl önce nasıl şarkılarla, sloganlarla bu meydanı doldurduysak bu sene de öyle dolduracağız” dedi. Koramaz’ın ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına konuşma yapan Başkan Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs’ın önemine dikkat çekti.

Son olarak Türk Dişhekimleri Birliği adına konuşan Tarık İşmen, “İşçileştirilen, emeği sömürülen, emeklilikte sürünmeye mahkûm edilen diş hekimleri ve tüm Türkiye halkları adına burada 1 Mayıs’ta olacağız” dedi.