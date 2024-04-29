Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselişle rekor seviyeden başlarken; sonrasında da değer kazancını sürdürdü ve tarihinde ilk kez 10.000 puanın üzerini test etti.
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10.000 puanı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
BIST 100 endeksi, 10.000 puanı aşarak rekor kırdı.
Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftayı rekorlarla tamamlarken; yeni haftaya da zirvesini yenileyerek başladı ve sonrasında da yükselişini sürdürerek tarihinde ilk kez 10.000 puanı test etti.
BIST 100 endeksi, saat 12.15 itibarıyla yüzde 0,81 primle 9996 puanda bulundu. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puan destek konumunda bulunuyor.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,38 ve yüzde 0,96 artışla işlem gördü.
Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9915 puanla tamamlamıştı.