Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselişle rekor seviyeden başlarken; sonrasında da değer kazancını sürdürdü ve tarihinde ilk kez 10.000 puanın üzerini test etti.

Ekonomi 29.04.2024 12:28 Giriş: 29.04.2024 12:28

Güncelleme: 29.04.2024 12:41 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)