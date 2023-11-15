Tüm zamanların rekoru: Zeytinyağı rafa 3 katı fiyatla çıktı

Geçen yıl 74 lira olarak açıklanan alım fiyatı bu sezon 295 liraya yükselen zeytinyağı, 315 liradan rafa kondu. Fiyatların 500 lirayı aşabileceği belirtiliyor.

Alım fiyatı bu sezon 295 lira olarak açıklanan zeytinyağı, raflara 315 liradan kondu. Fiyatların 500 lirayı aşabileceği belirtiliyor.

Düşük rekolte ve NBE 13 CMYK yüksek enflasyon nedeniyle yükselişin devam edeceğini belirten üreticiler fiyattan memnun olsa da iç piyasada tüketimin yeniden gerilemesinden endişe ediyor. Tüketiciyi tağşişe karşı uyaran üreticinin önerisi hükümetin sübvanse etmesi.

Geçen yıl gerek fiyat, gerekse rekolte anlamında altın sezonunu yaşayan zeytinyağında, bu sezon ciddi bir rekolte düşüşü bekleniyor. Hem düşük üretim, hem yüksek enflasyonist ortam, hem de dünya fiyatlarının etkisiyle zeytinyağı fiyatlarında büyük bir artış olacağı tespitini yapan sektör temsilcileri, geçen yıl bu zamanlar 115 TL dolayında olan 1 litre perakende zeytinyağı fiyatının şu an 300 TL’yi aştığını, bunun 600 TL’ye kadar çıkabileceğini dile getirdiler.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin alım fiyatını 295 TL olarak belirlemesi ve gerekirse yeni fiyat düzenlemesi yapabileceği açıklaması da perakende satış fiyatlarının artacağını gösteriyor. Üreticiler olumlu karşılasa da, fiyatlardaki artışın iç piyasada zeytinyağı tüketimini olumsuz etkileyebileceği endişeleri var.

"PERAKENDE FİYATLARI 320 TL’NİN ALTINDA OLMAYACAK"

Geçen yıl dünyanın en büyük zeytinyağı üreticileri olan İspanya ve İtalya’da kuraklık nedeniyle rekoltenin yarıdan fazla düştüğünü, buna karşın Türkiye’nin tarihinin en yüksek rekoltesine ulaştığını hatırlatan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Bu yıl dünya rekoltesi yanında Türkiye’de de rekolte gerileyecek. Buna karşın zeytinyağına talebin artmaya devam etmesi fiyatları yukarı çekiyor. Tariş 0,3-0,5 asit zeytinyağı alım fiyatını 295 TL olarak açıkladı. Bu da perakende fiyatının artacağını gösteriyor. Beklentimiz zeytinyağı perakende fiyatlarının 320 TL’nin altında olmayacağı yönünde. Geçen yıl bu zamanlar zeytinyağı perakende fiyatı 115 TL idi" diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Mehmet Alp ise Tariş’in beklentilerin üzerinde fiyat açıklamasının piyasa fiyatlarını tetiklemek amacıyla değil, ürünün şu anda piyasada az bulunması nedeniyle olduğunu anlatarak, "Üretici de açıklanan bu fiyatlardan memnun. Güneyde sızma zeytinyağının perakende fiyatları 280-300 TL arasında. Kuzey bölgelerinde ise bu rakam 400 TL’ye yaklaşıyor. Zeytinde yok yılı olduğu için perakende fiyatları önümüzdeki aylarda daha da artabilir" dedi.

Açıklanan alım fiyatlarından sonra Milas bölgesinde zeytinyağı üreticilerinin ürünlerini toptan Tariş’e satabileceğini söyleyen Tariş Milas Zeytin Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül ise, "Tariş’in açıkladığı fiyatlardan sonra bölgemizdeki zeytinyağı perakende fiyatı 300 TL’den aşağı olmaz. Üreticilerimiz ürününü topluca satmayı sevdiği için 300 TL’ye perakendeye satacağına 295 TL’ye Tariş’e toptan satar. O yüzden üretici Tariş’in açıkladığı fiyatlardan oldukça memnun" diye konuştu.

"HÜKÜMETİN SÜBVANSE ETMESİ LAZIM"

Tariş’in açıkladığı fiyatın geçen senenin yüzde 300’üne denk geldiğini belirten Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semercioğlu, "Dünya fiyatlarına baktığımızda bu son derece normal. Bugün İspanya’daki raf fiyatlarının yaklaşık 10-15 Euro olduğunu görüyoruz. 2023-2024 sezonuna girdik. Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK) belirttiği gibi Türkiye’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60-65 civarında ürün azlığı var. Üstelik kalite de önceki yıllara göre çok daha düşük. Hem iyi yağ az, hem de üretim az. Fiyatlar artmaya devam ederse tüketicimizi kaybedeceğiz. Perakende fiyat şu an 400 TL civarında, bu darlık sürerse 500-600 TL seviyelerinde seyir edecek. Bu da biz üreticileri tüketicilerinden koparır. 1,8 kilograma çıkan Türkiye’nin kişi başı zeytinyağı tüketimi önemli ölçüde azalır. Bu da önümüzdeki yıllarda sektör için tehlike arz eder. Yıllarca zeytinyağı üreticisi ürününü değerinin altında sattı. Tek çare hükümetin sübvanse etmesi. Tüketimdeki azalış bu şekilde durur" dedi.

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 421 bin ton zeytinyağı rekoltesi ile dünyada ikinci, 750 bin ton sofralık zeytin üretimi ile de birinci sıraya yerleştiğini hatırlatan Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, "Bu yıl hem kuraklığın hem de yok yılı olmasının etkisiyle rekoltede yarı yarıya düşüş gerçekleşecek gibi görünüyor. Zeytinyağı rekolte beklentimiz 180 bin ton civarında. Geçmiş yıldan 150 bin ton stok devri olduğu ihracatçı birliği tarafından açıklanmıştı. Kuzey Ege yağları için Tariş 275 TL/kg ile 295 TL/ kg arasında alım fiyatları açıkladı. Bunun zaman içinde 350 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Zira geçen yıl Tariş alım rakamını 74 TL olarak açıklanmış, kapanış rakamı ise 210 TL olarak gerçekleşmişti. Tariş’in vadeli ödeme yapması ve fiyat artışı beklemesi nedeniyle bu seviyede bir fiyat açıkladığını düşünüyoruz. Satış fiyatları markasına, ambalajına ve yöresine göre değişir. Satışta satıldığı yer bile önemlidir. Bizim bölgemizde market rafl arında ilk hasat 500-750 ml ambalajlı ürün fiyatı 350 ila 600 TL arasında. 5’lik teneke ise 1.750-2.500 lira fiyat aralığında satılıyor" diye konuştu.