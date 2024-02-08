TÜMTİS ile DHL Lojistik toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağladı

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), DHL Lojistik A.Ş. ile devam eden altıncı dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında ücretlere net yüzde 73 ila yüzde 85 arasında değişen oranlarda, giydirilmiş olarak ise yüzde 100 oranında artış sağlandı ve ikramiye sayıları artırıldı.

Böylece, lojistik sektöründe ilk defa, yılda dört ikramiye hakkı elde edildi.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında anlaşmaya varılan maddeler şöyle:

>> Mevcutta 328 TL tutarında olan aile yardımı net 800 TL’ye çıkarıldı.

>> Yakacak, doğum, ölüm, evlenme ve öğrenim gibi yardımların içinde bulunduğu sosyal haklar yüzde 100 oranında arttırıldı. Buna göre; yakacak yardımı 4580 TL, doğum yardımı 2630 TL, evlenme yardımı ise 9300 TL olarak uygulanacak.

>> Öğrenim yardımı; okul öncesi ve ilkokulda okuyan her bir çocuk için 1340 TL, ortaokul 1580 TL, lise 1980 TL, üniversite için 2640 olarak uygulanacak.

>> Bayram ödeneği arttırıldı. Buna göre; Ramazan Bayramı yardımı yüzde 134 oranında ödenecek.

>> Yemek ücretlerine yüzde 129 oranında artış sağlandı.

>> Fazla mesai ücreti (hafta içi) yüzde 70 oranında arttırıldı.

>> Harcırah tutarlarına ortalama yüzde 104 oranında artış sağlandı.

>> TİS ile yıllık yasal izin sürelerine 1’er gün daha ilave edildi.