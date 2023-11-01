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Tunç Soyer: Adayım, sağolsun Kemal Kılıçdaroğlu da destek veriyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde aday olduğunu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adaylığını desteklediğini söyledi.

Siyaset
  • 01.11.2023 12:35
  • Giriş: 01.11.2023 12:35
  • Güncelleme: 01.11.2023 12:44
Kaynak: Haber Merkezi
Tunç Soyer: Adayım, sağolsun Kemal Kılıçdaroğlu da destek veriyor
Fotoğraf: AA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olacağını söyledi. 

Soyer, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisinin adaylığını desteklediğini belirtti. 

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu  Demokrasi Meydanı programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimlerde aday olup olmayacağının sorulması üzerine "Adayım. Sağ olsun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek veriyor" ifadesini kullandı.

Soyer, Küçükkkaya'nın "Değişimciler olursa sorun çıkar mı sorusu" üzerine ise "Çıkmaz inşallah, öyle gözüküyor" yanıtını verdi. 

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