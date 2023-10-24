Tunç Soyer, Bölgeler Meclisi Başkanlığı’na aday

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi bünyesindeki Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin yönetimindeki en önemli 3 makamdan biri olan Bölgeler Meclisi Başkanlığı için aday gösterildi. Soyer, “Tüm Avrupa’da daha adil ve demokratik yerel yönetimler tesis etmek için; günümüz dünyasında sınırları tanımayan iklim krizi, sağlık, göç, öteki topluluklara duyulan ön yargılarla mücadelede iş birliğine öncülük etmek adına Bölgeler Meclisi Başkanlığı’na adayım” dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi’nin, Bakanlar Komitesi, Parlamenter Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile birlikte temel organları arasında yer alan olan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) Bölgeler Meclisi Başkanlığı’na aday oldu.

Adaylığını Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere gittiği Fransa'nın Strazburg kentinde açıklayan Soyer’in, bu önemli göreve seçilmesi halinde Kongre’nin 3’lü yönetimine uzun süre sonra Türkiye’den ilk kez katılım sağlanmış olacak. Aynı zamanda Türkiye’den yine ilk kez bir Sol Grup üyesi belediye başkanı bu göreve seçilme fırsatı elde edecek.

“DAHA ADİL VE DEMOKRATİK YEREL YÖNETİMLER İÇİN ADAYIM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Strazburg’da yaptığı açıklamada, “Tüm Avrupa’da daha adil ve demokratik yerel yönetimler tesis etmek için; iklim krizi, sağlık, göç, öteki topluluklara duyulan ön yargılar ile mücadelede iş birliğine öncülük etmek adına Bölgeler Meclisi Başkanlığı’na adayım. Bu adaylığım İzmir'in demokratik ilerlemesinin ve uluslararası tanınırlığının bir sonucu. Sadece İzmir'i değil, aynı zamanda Avrupa ve Türkiye'deki bölgelerin demokratik çıkarlarını temsil etmek için bu yolculuğa sizin desteğinizle çıkıyorum” dedi.



Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 45. Genel Kurul toplantıları nedeniyle bulunduğu Strazburg’ta ilk gün görüşmeleri kapsamında Bölgeler Meclisi ve Kongre Encümen toplantılarına katıldı. Soyer YBYK Sosyalist Grubu’nun ortak kararıyla Avrupa Konseyi Kongresi Bölgeler Meclisi Başkanlığına aday gösterildi.

Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder’i makamında ziyaret ederek adaylığıyla ilgili bilgi verdi. Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ise “Türkiye’den bir Belediye Başkanı’nın Avrupa Konseyi kurumsal yapısı içinde çok önemli bir görevi devralacak olması bizim için büyük bir mutluluk ve gurur” dedi.