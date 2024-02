Tunç Soyer'den CHP yönetimine sitem

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 287 milyon Euro yatırımla tamamladığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP yönetimine yönelik, "Anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum" dedi.

Halil ERTUNÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi 287 milyon Euro yatırımla tamamladığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Balçova İstasyonu üzerinde yapılan açılış töreninde sanatçı Haluk Levent de bir konser gerçekleştirdi. Açılış İzmir’de 5 yılda yapılan tüm yatırımlarda emeği geçen kişilerle beraber yapıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Metronun Narlıdere için ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün pandemiye, afetlere, ekonomik krize rağmen ‘Aşkla İzmir’ diyenlerin günüdür. Hep birlikte İzmir için mazeret değil, icraat ürettik. Bugün alnımız ak, başımız dik ‘Söz verdik, yaptık’ diyoruz. 5 yıldır İzmir’in kangren olmuş sorunlarını çözmeye çalıştık. Ya bir yol bulduk, ya bir yol açtık. Daima çok ses, çok renk ve çok nefesle hep öncü olduk. Kendi metro hattını kendi imkanlarıyla yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi var. 5 yıllık görev süremizde, 952 milyon Euro’luk raylı sistem yatırımı yaptık. Merkezi hükümetin İzmir’e layık gördüğü raylı sistem yatırımı sadece 3 bin TL” dedi.

BUCA METROSU'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Soyer, “İzmir tarihinin en büyük raylı sistem projemiz olan Buca Metrosu’nun çalışmaları son hız devam ediyor. Günde 100 bin İzmirliye hizmet veren Çiğli Tramvayını açtık. Bugün de Narlıdere Metrosu’nu açıyoruz. Metromuz 15 Nisan’a kadar ücretsiz çalışacak. Bu metronun her bir adımında halkın alın teri var. Narlıdere Metrosu Cumhuriyetin 100’üncü yaşına armağan olsun. Günü kurtaran popülist işlere değil, kentin sorunlarını tarihe gömmek istedik. Her İzmirlinin yaşam hakkı en temel önceliğimizdir. Bugün olası bir afete en hazır şehir İzmir’dir. İzmir tarihinde ilk defa mikrobölgeme çalışması yaptık. 2 bin 500 toplanma alanının hepsi afetlere topyekûn hazır. İzmir’e 4 yeni fabrika, 4 yeni tesis kazandırdık. Bunu yapan tek kamu kuruluşuyuz. Her yıl bütçemizin yaklaşık yüzde 40’ını yatırımlara harcadık. Bunu güvenli ve huzurlu bir şehir kurmak için yaptık” diye konuştu.

CHP YÖNETİMİNE SİTEM

CHP'ye yönetimine eleştirilerde bulunan Soyer, “Bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz. Oysa bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız veya bir parti sandıktan aldığı gücü suistimal edip devleti ele geçiriyorsa, o umuda çok ihtiyaç vardır ve o umudun tek gerçek öznesi halktır" ifadelerini kullandı.

Soyer, şöyle devam etti:

"İzmir CHP il kongresinde kapalı oylamada 522 delegenin 508’inin oyuyla en yüksek örgüt desteği alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum. Canları sağ olsun! Bu yoldaki en büyük ödül siz değerli İzmirli hemşerilerimin takdiridir. Ben uzun mesafe koşucusuyum! Bu ülkede demokrasinin neferi olmayı sürdüreceğim. Bir nefer olarak birlikte başlattığımız tüm projelerin de takipçisi olacağım. Şunu çok iyi bilsinler. Bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesi’ydi. Bundan sonra sathımız, tüm vatandır.”

GÜNLÜK 170 BİN YOLCU

Narlıdere güzergâhındaki Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında ön işletim sürecinde 15 dakikalık sefer planı uygulanacak.

İlerleyen dönemde bu sürenin kısalması planlanıyor. Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattında sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. Günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Balçova ve Kaymakamlık istasyonlarında 219 araç kapasiteli iki ayrı otopark da yer alıyor.