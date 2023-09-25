Tunç Soyer'den Ümit Özlale açıklaması: Kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendi adaylığı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendi adaylığı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KÖRFEZ'İ YÜZÜLEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

TV100'de canlı yayına katılan Soyer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ümit Özlale'nin adaylığını açıklarken kullandığı "İzmir'i kokudan kurtaracağız" sözüne açıklık getirdi. Soyer şunları söyledi:

"İzmir kokmuyor. Geçmiş yıllarda ciddi bir problemdi. Çok zor adımlar attık ve doğru yolda gidiyoruz. Çok kısa bir süre sonra İzmir tekrar yüzülebilir hale gelecek. Koku sorununu bitirdiğimiz gibi Körfez'in temizliğini sağlayarak yüzülebilir hale getireceğiz."

"İYİ BİR AKADEMİSYEN FAKAT..."

Soyer, Özlale için kullandığı "kuvvetli bir aday değil" sözlerine de açıklık getirdi.

Özlale'nin çok iyi bir akademisyen olduğunu belirten Soyer, "Çok önemli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış. Kendisini kalkınma ekonomisti olarak tarif ediyor ve doğru. Çok donanımlı bir akademisyen ama gönül isterdi ki bir kalkınma ekonomisti olarak milletvekili olarak seçildiği Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ağırlığını koysaydı. Bir İzmir Milletvekili olarak Türkiye bu kadar yangın yeriyken, yüksek enflasyon varken kalkınma ekonomisti olarak birikimlerini çok daha iyi değerlendirebileceği bir mecra olurdu diye düşünüyorum. Çünkü doğma büyüme İzmirli de olsanız İzmir'in sorunlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak öyle kolay bir iş değil. Bir de üstelik 30 bin civarında çalışanı olan bir kurumdan bahsediyoruz. O kurumu tanıması bile çok zaman alacak bir süreç. Özetle iyi bir akademisyen fakat belediye başkanı adaylığı için zayıf bir aday sözünü bunun için kullandım"

"KAZANMA İHTİMALİ ÇOK ZAYIF"

Daha önce İYİ Parti'nin İzmir hamlesine ilişkin "İstanbul ve Ankara'ya yönelik bir hamle" diyen Soyer şunları söyledi:

"Böyle bir ihtimal olabileceğini söylemiştim. İzmir'de bir aday çıkarmak. Üstelik kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday çıkartmak olsa olsa bir sonraki hamle için bir altlık, bir zemin olabilir diye düşünülmüştür."

Soyer Ümit Özlale'nin adaylığının geri çekilme ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Böyle bir ihtimal de olabilir. 6 ay Türkiye siyasetinde çok uzun bir süre. Bu süre içinde ittifak girişiminde bulunulabilir. Bunları bilmek şimdiden mümkün değil. Bana çok organik bir duruş gibi gelmedi. Ne yazık ki 4 ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olması çok anlaşılır bir durum değil benim açımdan"

ADAYLIĞI AÇIKLANACAK MI?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Soyer'in kızının düğünü için İzmir'e geleceğini belirten gazeteci Barış Yarkadaş, "bir hayırlı iş iki hayırlı iş olur mu? Adaylığınızı işaret eder mi?" diye sordu.

Soyer şunları kaydetti:

"O konuda da hiçbir fikrim yok. Hangi gerekçelerle ne zaman neden açıklamıyor onu da bilmiyorum doğrusu ama ben görevimin başındayım ve onu yapmaya devam ediyorum."

"BİR DÖNEM DAHA GÖREV YAPMAK İSTİYORUM"

Soyer son olarak adaylığını neden açıkladığı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Ben de sözcüklerimi çok titiz seçerek ifade etmeye çalışacağım. Ben adayım demedim ben aday olmak istiyorum dedim. Yeniden bir dönem daha görev yapmak istiyorum dedim. Şunu da ekledim; 'Bu karar benim vereceğim bir karar değil, benim irademle sonuçlanacak bir durum değil.' Bunu Genel Başkan, Genel Merkez değerlendirir uygun görürlerse bunu ifade ederler. Ben sadece bir dönem daha yapmak istediğimi söyledim. Her ilin kendi dinamikleri çerçevesinde karar verildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da onlarla ilgili de bir irade konmuş değil. Bu süreçlerin nasıl şekillendiği ve aday gösterildiği Genel Başkan'a sorulması gereken sorular."