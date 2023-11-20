Tunç Soyer duyurdu: 165 projenin 144’ü gerçekleşti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 yılındaki seçim beyannamesinde yer alan 165 projenin 144’ünü tamamlayarak yüzde 87 başarı oranına ulaştıklarını duyurdu.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2019 yılında “Cemre Projeleri” ismiyle yayımlanan seçim beyannamesindeki projeler kapsamında, bugüne kadar yapılanların paylaşıldığı kitapçık tuncsoyer.com.tr adresinde yayımlandı.

Kitapçıkta 7 ana hedef altında paylaşılan projeler, Soyer’in görev süresince İzmir’deki karnesini ortaya koyuyor. Buna göre, göreve gelirken söz verdiği 165 projenin 144’ünü tamamlayan Soyer, yüzde 87 başarı oranına sahip.

Covid-19 pandemisi, deprem, küresel iklim krizi gibi nedenlerle İzmir’in değişen ihtiyaçlarına dair ürettikleri 15 ilave proje olduğunun altını çizen Soyer, görev süresi boyunca yaptıklarını ve bu çalışmaların sonuçlarını verilerle ortaya koyuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmirlilere seslendiği bir giriş yazısıyla başlayan kitapçıkta ilk başlık Güvenli Yaşam. Depremde evlerin yıkılmadığı, vatandaşların yaşamını kaybetmediği, iklim krizi ve kuraklık gibi küresel sorunlar karşısında dirençli bir İzmir için yapılan çok sayıda yenilikçi ve somut adımın aktarıldığı kitapçık, altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesinden ulaşım konusunda yapılan yatırımlara kadar birçok çalışmayı içeriyor. Bu projeler arasında kooperatifçilik modeliyle büyüyen kentsel dönüşüm hamlesi ve İzmir Körfezi’ndeki koku sorununu tamamen sonlandıran Yaşayan Körfez Seferberliği dikkat çekiyor.

“İZMİR’İ DEMİR AĞLARLA ÖRECEĞİZ”

Tunç Soyer’in “İzmir’i demir ağlarla öreceğiz” sözü kapsamında yürüttüğü faaliyetler, kitapçığın başlıkları arasında. Kitapçıkta İzmir tarihinin en büyük metro yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Soyer, 3 hattın yapımının aynı anda başladığını ve her geçen gün artan maliyetlere rağmen bu hatlardan ikisinin yakında hizmete açılacağını ifade ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünden ilhamla Cumhuriyetin 100. yılında İzmir’de 100 Cumhuriyet kalesi inşa etmek için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını kaydeden Tunç Soyer, bu yolda 3 kaleyi daha şimdiden İzmir’e kazandırdıklarını belirtti. Cumhuriyet kaleleri arasında Şaşal Su Fabrikası, Bayındır Süt Fabrikası ve İzDönüşüm Tesisi bulunuyor.

“İZMİR BİZİZ”

Seçim döneminde vadettiği 165 projenin 144’ünü ve değişen ihtiyaçlara yönelik 15 ilave projeyi İzmir’e sunmanın gururunu yaşadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi:

“Çok gururluyuz. 2019 yılında yola çıkarken İzmir’e 165 proje sözü vermiştik. Ülkemizde her geçen gün katlanarak artan ekonomik krize rağmen İzmir için 144 projemizi bir bir hayata geçirdik. Söz verdik, yaptık. Bu yüzde 87 başarı demek. İzmirliler, bunların hepsini şeffaf bir şekilde kitapçığımızda görebilir. Artan maliyetler ve mevzuattan kaynaklanan engeller nedeniyle söz verdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz 7 projemiz var. Fakat seçim vaatlerimizde yer almayan 15 projeyi başlattık ve tamamladık. Yaptıklarımızla İzmir’de güvenli bir yaşamı teminat altına aldık. Bugüne kadar hiç yapılmamış̧ ölçekte altyapı hamleleri başlattık. Yaşayan Körfez Seferberliği ile İzmir Körfezi’nde koku sorununun ve kirliliğin sonunu getirdik. İzmir Tarımı’nda kuraklığa ve yoksulluğa savaş açtık. Şehrimizin bereketine, üreticimizin alın terine, gençlerimizin umutlarına sahip çıktık. Bunların hiç birisini tek başıma ben yapmadım. 4 buçuk milyon İzmirli birlikte başardık. İzmir'e daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir gelecek bırakma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'e hizmet etmekten ve onu daha güzel bir kent haline getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir biziz.”