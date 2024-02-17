Tunç Soyer duyurdu: İzmir'de toplu taşımada yeni dönem

İzmir'de toplu taşımada ücretsiz 90 dakika olan aktarma süresi 120 dakikaya çıkarılacak. Düzenlemeyi duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kararın mart ayı itibarıyla uygulanacağını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu taşımada aktarma süresinin 120 dakika ve ücretsiz olacağını duyurdu.

Soyer, yeni düzenlemenin mart ayı itibarıyla yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Soyer'in "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili İzmirliler, size bir müjdem var. Gerçekleştirdiğimiz raylı sistem yatırımları ve aldığımız yeni otobüsler sayesinde 90 değil, 120 dakika ücretsiz aktarma için çalışmaları tamamladık. Uygulama Mart ayından itibaren başlayacak."