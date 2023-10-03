Tunç Soyer duyurdu: Şehir tiyatroları ikinci sahnesine kavuşuyor

İzBBŞT, yeni sezonu 'Deli Dumrul' oyununun özel gösterimi ile açtı. Oyun sonrası konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzBBŞT ikinci sahnesine kavuşuyor. Kasım ayının ikinci haftasında Konak Elhamra Sahne’mizde gösterimlerimiz olacak. Tiyatroseverler bizleri yalnız bırakmasın” dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 2023-2024 tiyatro sezonunu 'Deli Dumrul' oyununun özel gösterimi ile açtı. Gösterime; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kuruluşunun üçüncü yıldönümünde Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyun, seyircilerden beğeni topladı.

Oyunun ardından sahnede seyircilere bir duyuru yapan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Bu 9. oyunumuz. Bizim için bu günlere gelmek büyük bir hayaldi. Çok mutluyum, arkadaşlarım olağanüstü bir iş çıkardı. İzBBŞT ikinci bir sahneye kavuşuyor. Konak Elhamra Sahnesi’nde Kasım ayının ikinci haftasından itibaren gösterimlerimiz olacak. 10 gün Devlet Opera ve Balesi sahneyi kullanacak, 20 gün de bizim tiyatromuz sahne alacak. Tiyatroseverler bizleri yalnız bırakmasın.”

İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ise “Bugün bizim yine yaş günümüz. Kuruluşumuzdan bu yana 3 sene geçti. İzBBŞT’yi kurarak, İzmir’e bu sanat ordusunu armağan eden Başkanımız Tunç Soyer’e bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

OYUN EKİM AYINDA SAHNEDE

Geçen sezon, turneler dahil sahnelediği tüm oyunları kapalı gişe oynayan İzmir Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yeni sezona Güngör Dilmen’in yazdığı, Yücel Erten’in yönettiği 'Deli Dumrul' oyunuyla merhaba dedi.

Oyun, 3-7-8-11-12-13-14 Ekim tarihlerinde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Güngör Dilmen’in bir Dede Korkut hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı Deli Dumrul, politik ve toplumsal sorunları bin yıl önceki Anadolu gerçekleri üzerinden anlatıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 8 ödüle layık görülen Deli Dumrul’un müziklerini Babür Tongur, müzik direktörlüğünü Türker Barmanbek, koreografisini Salima Sökmen, dans repetitörlüğünü Dolun Doyran, sahne tasarımını Anıl Işık, giysi tasarımını Deniz Bilgili, ışık tasarımını ise Yakup Çartık yapıyor.

Deli Dumrul’un biletleri İzBBŞT bilet gişeleri ile kultursanat.izmir.bel.tr internet sitesi üzerinden satın alınabilecek. 'Deli Dumrul' ile oyun sayısını dokuza yükselten İzmir Şehir Tiyatroları, sezon içinde Nazım Hikmet Ran’ın yazdığı 'Yolcu' oyununu da sahneleyecek.