Tunç Soyer, görüşmenin perde arkasını açıkladı: Özgür Özel'in teklifine yanıt

İzmir'de yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin perde arkasını paylaştığı açıklamasında, "Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için tekrar aday göstermediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin perde arkasını açıkladığı bir paylaşım yaptı.

Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştüklerini bildiren Tunç Soyer, İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerini, görüş ve önerlerini ilettiğini belirtti.

Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede kendisine, gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışma teklifi iletildiğini, ancak teşekkür ederek böyle bir talebinin olmadığını belirttiğini açıkladı.

Soyer, paylaşımında şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük.

İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim.

Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim.

İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim."

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük.



İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim.



Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle… — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 10, 2024

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün (9 Şubat) CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmüştü.