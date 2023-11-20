Tunç Soyer: Net olarak aday adayıyım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimler için aday adayı olduğunu bildirerek, "Biz geçen 5 yıl içinde mutfağı toparladık. Şimdi salonda yemek vermek istiyoruz, o noktaya geldik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, FOX TV'deki Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı mısınız?" şeklindeki soruya, "Net olarak aday adayıyım" yanıtını verdi.

Tunç Soyer, şöyle devam etti: "Çünkü biz geçen 5 yıl içinde mutfağı toparladık. Şimdi salonda yemek vermek istiyoruz, o noktaya geldik. Bunu yapacak bütün hazırlıklarımızı da tamamladık."

"İZMİRLİLER SADECE BİR SİYASİ PARTİYE OY VERMEZ"

"Eminim ki İzmirliler o görmedikleri yer altında olduğunu bildikleri yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu biliyorlar" diyen Soyer, şunları ifade etti:

"İzmirliler sadece bir siyasi partiye, bir hizmet performansına oy vermezler. Aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe, bağımsızlığa oy verirler. O nedenle biz kendi kendimizle yarışırız, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye. O nedenle dünyayla entegre olmaya çalışırız."

Soyer, son olarka, "İzmir'i yine Türkiye'nin lokomotifi olarak, yine Anadolu'daki yeniliklerin, aydınlığın müjdecisi olarak ileriye taşıyacağız" vurgusunu yaptı.