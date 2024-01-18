Tunç Soyer’den İzmir Otogarı için iade çağrısı

İzmir Otogarı'nın tahliye işlemlerinin mahkeme tarafından durdurulmasıyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Gelinen noktada tek çare İzmir halkının haklı talebinin gereğini yerine getirmek, işletmeci firmayı tahliye etmektir" ifadelerini kullandı.

BİRGÜN EGE

İzmir Otogarı’nı işleten şirketin, sözleşmenin 7 yıl uzatılması talebiyle açtığı davada, mahkeme geçen ay tahliye işlemlerinin durdurulmasına yönelik karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itirazı ise reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden otogarla ilgili yaşanan konuyu bir kez daha gündeme taşıdı.

Soyer şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Otogarı’nı İzmirlilere geri kazandırma mücadelemizde yeni bir aşamaya geldik. Otogarımızı yıllarca son derece kötü koşullarda kullanan ve İzmir’e çile çektiren firma, 25 yıl önce aldığı ihalenin süresi dolmasına rağmen otogarı tahliye etmemiştir. İzmir Mahkemeleri’nin aldığı ara karar, ne yazık ki firmanın bu haksız çabasına yasal altlık oluşturmuştur. Belediyemiz İzmir Otogarı’nı hak ettiği noktaya getirmek için her türlü yasal girişimi yapmıştır ve mücadelesini ısrarla sürdürmektedir. Gelinen noktada Otogarımızı geri almak ve İzmir halkına iade etmek için tek çare İzmir halkının haklı talebinin gereğini yerine getirmek, işletmeci firmayı tahliye etmektir. Tüm İzmirlilere desteği için şimdiden teşekkür ederim."