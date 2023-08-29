Tunç Soyer’den ‘Tarkan' eleştirilerine yanıt: 14 milyon lira harcandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen sene 9 Eylül'deki Tarkan konseriyle ilgili yeniden gündeme gelen eleştirilere ve rakamlar üzerinden ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Soyer, rakamlar paylaşırken "Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir coşkuyla kutladığımız Tarkan konserinin; lojistik, ses, ışık, sahne ve sanatçı kaşesi için ödediğimiz toplam miktar 14 milyon liradır" dedi.

İzmir'in kurtuluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Mega Star Tarkan'ın İzmir'de gerçekleştirdiği konser sonrası Tarkan'a ne kadar ücret ödendiği tartışma konusu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yeniden alevlenen konser eleştirilerine rakamlarla yanıt verdi.

“Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir coşkuyla kutladığımız Tarkan konserinin; lojistik, ses, ışık, sahne ve sanatçı kaşesi için ödediğimiz toplam miktar 14 milyon liradır” diyerek sözlerine başlayan Tunç Soyer, “Bu organizasyon için elde ettiğimiz toplam sponsorluk geliri ise 11 milyon 700 bin liradır. Tarkan, kendisine sanatçı kaşesi olarak ödenen 3 milyon 500 bin lirayı dayanışma amaçlı 4 farklı sivil toplum kuruluşuna bağışlamıştır. 7’den 70’e tüm İzmir’i kenetleyen tarihi kutlamamıza gölge düşürmek isteyenler bilsinler ki; sadece o gün kent ekonomisine 100 milyon liranın üzerinde bir ticaret hacmi kazandıran konser, rakamlarla ifade edilebileceklerden çok daha fazla bir değer yaratarak milyonların kucaklaşmasına ve ülkenin geleceğine dair umutların büyütülüp yayılmasına vesile olmuştur” ifadelerini kullandı.

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“BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETMİŞ”



9 Eylül kutlamalarına milyonlarca yurttaşın katıldığını hatırlatan Soyeri “Konserin ne kadar büyük bir etki yarattığı bazı çevreleri ne kadar çok rahatsız ettiği, bir sene sonra hala saldırıların devam etmesinden anlaşılmaktadır. Tarkan’ın İzmirlilerin gönlündeki yeri bu tür sığ ve çirkin saldırılarla lekelenmeyecek kadar temiz ve sağlamdır. Ancak Tarkan üzerinden yapılan çirkin saldırının asıl sebebinin İzmir’in kurtuluşunun 100. Yılındaki görkemli kutlama ve milyonların coşkulu katılımı olduğu anlaşılmaktadır. İzmir, Ata’sının izinde kurtuluşun ve kuruluşun şehri olmanın bilinciyle Cumhuriyet’e ve erdemlerine sımsıkı sarılmaya devam edecektir. Bu saldırıların sebebini merak edenlere ise küçücük bir hatırlatma yapayım. O gün yaptığım konuşmayı tekrar izleyebilirler" şeklinde konuştu.