Tunç Soyer’den Yargıtay’a Atalay tepkisi: "Yargıya yapılan çok açık bir darbedir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yargıtay’ın, cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararına uymamasına ilişkin; “Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararının uygulanmaması yargıya yapılan çok açık bir darbedir. Anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir. Devletimizin temellerini korumak ve halkımızın iradesine sahip çıkmak için Can Atalay’ın yanındayız” açıklaması yaptı.

Güncel 03.01.2024 19:59 Giriş: 03.01.2024 19:59

Güncelleme: 03.01.2024 20:08 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

ANKA