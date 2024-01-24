Tunç Soyer’e suikast planı iddianamede: “Kalemi kırıldı”

Alaattin Çakıcı ile fotoğrafları bulunan Taşkın Yorulmaz’ın liderliğini yaptığı çeteye yönelik davada mütalaa açıklandı. Yorulmaz’ın 100 yılı aşkın hapsi istendi. Öte yandan İddianamede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yönelik suikast planına ilişkin konuşmalar yer aldı. Buna göre, örgüt üyeleri arasında teknik takibe takılan sanıklardan Özcan Morkuç ile İsmail Kuş, Tunç Soyer’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin para pazarlığı yapıyor. Ancak bu suikast girişimine mütalaada yer verilmedi.

Taşkın Yorulmaz’ın liderliğini yaptığı çeteye ilişkin İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12’nci celsesinde savcı mütalaasını verdi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2021’de Taşkın Yorulmaz’ın liderliğini yaptığı çeteye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu yapılan incelemelerde Yorulmaz'ın sosyal medya hesaplarında, Alaattin Çakıcı ile çekilmiş bir dizi fotoğrafın olduğu tespit edildi. Bu isimlerin Tunç Soyer'e de suikast planladığı ortaya çıktı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla, örgüte yönelik teknik ve fiziki takip kararları verildi. Örgütün ‘FETÖ borsası’, ‘tefecilik’, ‘zorla senet imzalatma’ gibi suçların yanı sıra Tunç Soyer'e suikast planladıkları tespit edildi.

“VURABİLECEKSEN…”

Örgüt üyeleri arasında teknik takibe takılan sanıklardan Özcan Morkuç ile İsmail Kuş'un Tunç Soyer’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yaptığı para pazarlığı telefon görüşmesine yansıdı.

Zanlılar arasındaki konuşmada, Morkoç'un örgüte katılmak istediği, İsmail Kuş'un ise, “Tunç Soyer’in kalemi kırıldı. Vurabileceksen...” dediği saptandı.

Söz konusu tapede, suikast teklifini kabul eden Molkoç'un, cinayet karşılığında 2 milyon lira istediği yer aldı.

MÜTALAA VERİLDİ

İddianamede 10'u aşkın bu tarz suçlamanın yer aldığı görülürken, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamanın 12. celsesinde mütalaa verildi.

Mütalaada sanıklar hakkında 10 farklı eylem nedeniyle çeşitli oranlarda cezalar istenirken, Taşkın Yorulmaz’ın 100 yılı aşkın hapsi talep edildi.

Ancak iddianamede yer alan Tunç Soyer'e suikast girişimine ilişkin telefon trafiğine mütalaada yer verilmedi. Sanıklara bu girişim nedeniyle herhangi bir ceza istenmezken, mütalaada bu suç eyleminin neden değerlendirilmediğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

“BANA 2 MİLYON PARA VERSİNLER”

Tunç Soyer’e yönelik suikast diyaloğu iddianameye şöyle yansıdı:

Özcan Morkoç: Ağabey, beni de yanınıza alır mısınız?

İsmail Kuş: Bilmiyorum, bakarız duruma göre ilerleyen tarihlerde.

Özcan Morkoç: Hani, aklında olsun ağabey. Gelirim yani hiç.

İsmail Kuş: Tamam.

Özcan Morkoç: Hiç sessizim, konuşmam kimseyle fazla, ‘Şunu yap’ yaparım, ‘Bunu yap’ yaparım.

İsmail Kuş: Adam, adam vurabilir misin adam?

Özcan Morkoç: Vallahi vururuz da parasına göre ağabey, bakarız, güzel parası olması lazım, yanlış anlama.

İsmail Kuş: Tunç Soyer… Tunç Soyer’in kalemi kırıldı. Vurabileceksen.

Özcan Morkoç: Tamam, tamam, kırıldıysa ağabey. Yanlış anlama, bana 2 milyon para versinler, bitireyim.

İsmail Kuş: 2 milyon değil, 1 milyon, 1 milyon.

Özcan Morkoç: Nakit hemen verecekler mi?

İsmail Kuş: Öyle diyorlar, bir bakalım diyorum vakit kazansın.

Özcan Morkoç: Tamam, tamam, tamam. Ayarla ağabey nakit. Nakit 1 milyonu benim elime versinler, bir tane de emanet, çözerim ben kendime.