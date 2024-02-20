Tuncer Bakırhan'dan 'Esenyurt' açıklaması

CHP'nin DEM Parti ile uzlaşı sağladığı İstanbul Esenyurt’ta, Ahmet Özer’i aday göstermesine yönelik değerlendirmede bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Kent uzlaşısı çerçevesinde Esenyurt değerlendirildi" dedi. Bakırhan, iş birliği yapılacak yeni bir seçim bölgesinin şu an için olmadığını kaydetti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'nin Esenyurt adayına ilişkin, "Kent uzlaşısı çerçevesinde Esenyurt değerlendirildi" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KENT UZLAŞISI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLDİ"

Bakırhan, "Yerel seçimler için Esenyurt dışında CHP ile anlaşılan başka yerler var mı?" sorusu üzerine, "Kent uzlaşısı çerçevesinde işbirliği yaptığımız yerleri arkadaşlarımız açıkladı. Yeni bir durum olursa akşam öğrenirsiniz. Ben de bilmiyorum" diye konuştu.

CHP'nin Esenyurt'tan aday gösterdiği Ahmet Özer'e ilişkin soruya da Bakırhan, "Kent uzlaşısı çerçevesinde Esenyurt değerlendirildi" yanıtını verdi.