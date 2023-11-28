Tuncer Bakırhan 'HEDEP' ismi kararına tepki gösterdi, Yeniden Refah'ı hatırlattı

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin yeni asgari ücret önerisinin 25 bin TL olduğunu bildirdi. Yargıtay'ın 'HEDEP' ismine ilişkin kararına tepki gösteren Bakırhan, "Tebrik ediyoruz, şapkadan tavşan çıkarmışlar. Seçimlerde ittifak yaptığınız Yeniden Refah Partisi'nin adı Refah Partisi'ne benzemiyor mu?" ifadelerini kullandı.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi için anma mesajı veren Bakırhan, "Onu özlemeye, onu anmaya devam ediyoruz. "Halen katilleri bulunmadığı gibi siyasi cinayetlerde cezasızlık geleneği devam ediyor., Kürt sorununun demokrat ve barışçıl şekilde çözülmesini istemiyen Tahir Elçi'nin yokluğunu her zaman hssediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, Tahir Elçi davasının takipçisi olacaklarını ifade etti.

HEDEP'İN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ 25 BİN TL

1 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacakğını hatırlatan Bakırhan, "Asgari ücret konusunda arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yürüttük. HEDEP olarak diyoruz ki, en düşük asgari ücret 25 bin lira olmalı, yoksulluk sınırının yarısı kadar olmalı. Ve düzenli olarak asgari ücret, yoksulluk sınırına göre her ay düzenlenmesini talep ediyoruz. Gelin hep birlikte bu kanun teklifimizin Meclis'ten geçirelim diyoruz" diye konuştu.

YARGITAY'IN 'HEDEP' İSMİ KARARINA TEPKİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HEDEP olarak belirlenen parti kısa adını HADEP'i andırdığı gerekçesiyle uygun görmemesine tepki gösteren Bakırhan, "Gün geçmiyor ki iktidar ve ortakları partisimize kumpas kurmasınlar! 11 parti kapatıldı, dava açıldı. Yerine yenilerini kurduk. Biz büyüdükçe iktidar korkuyor. Hiçbir şey bulamadılar, bu sefer de tam yerel seçime gideceğimiz bir süreçte HEDEP'in ismine kafayı taktılar. Çünkü kafaları hukuksuzluktan başka bir şeye çalışmıyor" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şöyle devam etti:Neymiş efendim, HEDEP ismi HADEP'e benziyormuş. Tebrik ediyoruz, şapkadan tavşan çıkarmışlar. Türkiye'de ilk defa mı bir partinin adı ya da kısaltılmış ismi bir başka partiye benziyor! Seçimlerde ittifak yaptığınız Yeniden Refah Partisi'nin adı Refah Partisi'ne benzemiyor mu? Buna benzer onlarca parti olmasına rağmen, yargının tek uğraştığı parti biz olduğumuz için muhtmelen orayı görmüyor."

YEREL SEÇİM MESAJI

Yerel seçimlere ilişkin çalışma içinde olduklarını belirten Bakırhan, "Aday başvurularını almaya başladık. 10 Aralık'a kadar başvurulara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.