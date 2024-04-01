Tuncer Bakırhan: Kars ve Bitlis'i kazandık

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, iktidarın Kürt sorununu çözmediği için bu seçimleri kaybettiğini belirterek, “Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti” dedi. Bakırhan, kendilerine gelen ıslak imzalı tutanaklara göre Kars ve Bitlis'i kazandıklarını söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, resmi olmayan seçim sonuçlarına dair partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

‘KÜRT SORUNUNU ÇÖZMEYEN ÇÖZÜLÜR’

AKP’nin kaybettiği bu seçimde Kürt sorununun çözümsüzlüğüne vurgu yapan Bakırhan, şunları kaydetti:

“Bu seçim sonuçları göstermiştir ki biz kazandık, iktidar kaybetti. Bu halk iradesini teslim etmedi. Kürt sorununu çözmeyen çözülür, çözüldü. Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti. Kayyım siyaseti iktidara kaybettirdi. Kürt halkı demokratik çözümden yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu irade, yerel demokrasi konusunda kararlıdır. Bunu bir kez daha seçimlerde vurguladı. Büyük Kürt düşmanlığı, Kürt nefreti batıda ve Kürdistan’da iktidara büyük kaybettirdi. Halkımız yenilmez olduğunu gösterdi. Bu iradeye herkes saygı duymak zorunda.”

‘BİTLİS VE KARS’TA KAZANDIK’

Bitlis ve Kars’ta kazandıklarını söyleyen Bakırhan, Şırnak’taki taşımalı seçmenlere tepki göstererek şunları belirtti: “Kent uzlaşısı politikamız sonuç verdi. Kayyım, sahte seçmen, irade gaspı DEM Parti’nin iradesine yenildi. Kayyımlar atadılar, başaramadılar. Sahte seçmenler atadılar, yine başaramadılar. Şu anda süreç devam ediyor. Şırnak Merkez’de haram seçmenle halkın iradesine el konulmak isteniyor. Şırnak’ta 6 bin 541 kaçak seçmen taşınmış. Bu seçmenlerin sayısını düştüğümüzde Şırnak’ın büyük bir farkla kazanıyoruz. Ayrıca, Bitlis ve Kars’ta ıslak imzalı sonuçlara göre kazanmış durumdayız. Fakat hileyle bu kentlerde de halk iradesini gasp etmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Karslı, Bitlisli, Şırnaklı arkadaşlarımızı, partililerimizi sandık seçim sonuçlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Haram seçmen hilesi onlarca ilçede yaşanıyor bu illerin yanında. Tüm sandıklara itiraz edeceğiz. Asla halkımızın oyunu çalanlara izin vermeyeceğiz. Hile ile kazanmak istedikleri tek bir belediye bile meşru değildir. Aynı zamanda devlet gücünü arkasına alanlara sistematik saldırılarına karşı da mücadele ettik.”

‘SEÇİMİN KAZANANI KÜRT HALKIDIR’

Kazananın Kürtler ve yerel demokrasi olduğunu söyleyen DEM Partili Bakırhan, “Değerli arkadaşlar; bu seçimin kazananı Kürt halkıdır, halklarımızdır, DEM Parti’dir. Türkiye’nin emekçileri, kadınları, halkları ve inançlarıdır. Şu ana kadar ortaya çıkan manzara her türlü zorluğa ve baskıya rağmen büyük bir başarıya işaret ediyor. Kazanan yerel demokrasi talebi olmuştur, merkeziyetçi, tekçi mantık halkımız tarafından bir kez daha sandıkta mağlup edilmiştir. DEM Parti'nin seçim stratejisi başarıya ulaşmıştır. Bölge kentlerindeki kentlerde belediyeler AKP’nin zulmü ve sömürüsünden kurtarılmıştır” dedi.

‘DEM PARTİ’NİN OLMADIĞI DENKLEM KURULAMAZ’

Bugünkü seçim sonuçlarına dikkat çeken Bakırhan, DEM Parti’den bağımsız denklem kurulamayacağını söyledi. Bakırhan, konuşmasında şunları kaydetti:

“Batıda birçok merkezde ezilenler, emekçiler, kadınlar, gençler halklar ve inançlar kent yönetimlerinde söz ve irade sahibi olmuştur. DEM Parti’nin ve seçmenlerinin siyaseti etkileme ve belirleme bir kez daha kanıtlanmıştır. Mecalleri kalmadı diyenlerin iddiası halkımız tarafından boşa çıkarılmıştır. Halkımızın iradesi dimdik ayaktadır. Bu iradeye doğru yaklaşmayan kaybeder. DEM Parti'nin olmadığı bir denklem kurulamaz. 1 Nisan itibariyle Türkiye siyasetinde denklem kurmak isteyen herkes DEM Parti’yi hesaba katmadan bir yol bulamaz bir yol açamaz.”