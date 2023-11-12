Tunus açıklarında 1'i bebek, 7 göçmenin cansız bedeni bulundu

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel Müdürlüğü, Sfakes kenti açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 1'i bebek 7 göçmenin öldüğünü açıkladı.

Tunus’ta, göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 göçmen öldü.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel Müdürlüğü, göç girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Sfakes kenti açıklarında tekneleri alabora olan göçmenlerin 1'i bebek olmak üzere 7’sinin cansız bedenine ulaşıldı" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen göç operasyonlarında 24 göç girişimi engellendi, 824’ü Sahra Altı ülkelerinden olmak üzere 862 göçmen gözaltına alındı.”

Açıklamada, operasyonlar esnasında 24 insan kaçakçısının yakalandığı ve 14 deniz motoruna el konulduğu aktarıldı.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu 10 Kasım’da yaptığı açıklamada, yılbaşından 31 Ekim’e kadar 75 bin 923 göçmenin göç girişiminin engellendiğini duyurmuştu.