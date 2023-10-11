Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'den Filistin’e destek mesajı

Arap ülkeleri arasında dünya klasmanında ilk 10'a girme başarısını gösteren tek tenisçi konumundaki Tunuslu Ons Jabeur, Filistin'e destek vererek, "Şiddeti durdurun, Filistin’e özgürlük" dedi.

Tunus’un ünlü tenisçisi ve dünya sıralamasında 7. olan Ons Jabeur, Filistin’de şiddetin durdurulması çağrısı yaptı.

Arap ülkeleri arasında dünya klasmanında ilk 10'a girme başarısını gösteren tek tenisçi konumundaki Jabeur, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Jabeur, “Filistinlilerin 75 yıldır yaşadığı acı tarif edilemez. Dinleri ve kökenleri ne olursa olsun masum insanların yaşadığı acı çok büyük. Şiddet asla barışa yol açmaz. Hepimiz barışa ulaşmaya çalışıyoruz, ihtiyacımız olan tek şey barıştır. Şiddeti durdurun, Filistin’e özgürlük” ifadelerini kullandı.