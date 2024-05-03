TÜPRAŞ’ta baca tamiri sırasında düşen işçi yaşamını yitirdi

İzmir Aliağa’da bulunan TÜPRAŞ'ta yıkılan bacayı tamir eden 21 yaşındaki Barış Taşcı, düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'de TÜPRAŞ'ta çalışan Barış Taşcı isimli işçi, yıkılan bacanın tamiri sırasında düşerek hayatını kaybetti.

Evrensel'de yer alan habere göre, olay bu sabah saatlerinde yaşandı.

Yıkılan bacanın yeniden tamir edilmesi sırasında bacadan düşen 21 yaşındaki Taşcı, Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Taşcı, hastanede yapılan tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.